Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR ile otobüs çarpıştı: 19 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkinde şehirler arası yolcu otobüsü önünde ilerleyen TIR'a çarptı. İlk belirlemelere göre, 1'i ağır 19 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisinde yolcu otobüsüyle TIR'ın çarpışması sonucu 1’i ağır 19 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisi Hüseyinli geçişi Edirne istikametinde seyreden Gültekin Akçan idaresindeki 58 EZ 342 plakalı yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyerlere, ardından Muhammet Karataş idaresindeki 20 AJS 27 plakalı kumaş yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle TIR otoyolda ters döndü, yolcu otobüsünün şoförü araçta de sıkıştı, bazı yolcular yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma otoyolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekipleri sürücü koltuğunda sıkışan Gültekin Akçan’ı bir süre yaptığı çalışmanın ardından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan otobüs şoförü ve tırın olay yerinden kaldırılmasının ardından otoyol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.