Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 7'si ağır 59 kişi yaralandı. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını, 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu. Kazaya karışan araçlardan 6'sının sürücüsü gözaltına alındı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaşamını yitirdi, 7'si ağır 59 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 04.30 sıralarında otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir TIR'ın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 7'si 59 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ekiplerin, kazaya müdahalesi sürüyor.

Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.

6 SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazaya karışan araçlardan 6'sının sürücüsü gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, kazaya karışan 3 otobüs ve 1 tırın da bulunduğu 7 aracın sürücüsü hakkında gözaltı kararı verildi.

Sürücülerden 6'sı gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan bir yaralı sürücü hakkında ise tedavisinin ardından gözaltı işlemi yapılacak.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda zincirleme kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, "Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

"KAZANIN NEDENİ YOĞUN SİS"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de, yaptığı açıklamada kazanın yoğun sis nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.

Yüce, "Yoğun sis ve görüşün az olması nedeniyle kaza meydana geldi. Bir TIR, TIR'a vuran bir taksi, akabinde bir otobüs ve bir otobüs daha. Toplamda hepsi 7 araç. Diğerleri bir kamyonet" dedi.