Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Mevkii’nde arıza nedeniyle duran otomobile kamyonet çarptı. Çarpma sonucunda araçta bulunan 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi ağır şekilde yaralandı.

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Mevkii’nde arıza nedeniyle duran otomobile kamyonet çarptı. Çarpma sonucunda araçta bulunan 4 kişiden 1’i yaşamını yitirirken, 3 kişi ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Mevkii’nde gerçekleşti. Mübarek Dağ yönetiminde olan 34 JGR 11 plakalı otomobil arıza nedeniyle otoyolda durdu.

Yol yardım ekiplerini bekleyen otomobile seyir halinde olan Adnan Birlik yönetimindeki 34 FT 3000 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 4 kişi savrulurken, 1 kişi araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekipler olay yerine gelene kadar araçta sıkışan Nimet Öngün’e otoyolda tesadüfen seyir halinde olan özel hareket timi müdahale etti.

Sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye sevk edilen Nimet Öngün hastane yolunda yaşamını yitirirken araçta bulunan diğer 3 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.