KVKK açıkladı: Binlerce Beşiktaşlı'nın kişisel verileri çalındı

Vodatech Bilişim'e yapıldığı belirtilen siber saldırı sonucunda binlerce Beşiktaş taraftarının kişisel verilerinin sızdırıldığı açıklandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), ilk belirlemelere göre yaklaşık 27 bin 920 Beşiktaş taraftarının Vodatech Bilişim'e yapılan siber saldırıdan etkilendiğini ancak henüz hangi bilgilerin sızdırıldığının tespit edilemediğini açıkladı.

Puma Spor Giyim'in siber saldırıyı KVKK'ya bildirilmesiyle ortaya çıkan ihlalden etkilenen veri kategorileri arasında; kimlik ve iletişim detayları, müşteri işlem bilgileri ile görsel-işitsel kayıtlar bulunuyor.