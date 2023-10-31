KYK bursu ne kadar? 2024 yeni KYK bursu kaç tl?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası KYK burslarına zam yapılacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından KYK bursu ve kredilerinden faydalanan birçok öğrenci KYK bursu ne kadar, 2024 yeni KYK bursu kaç tl sorularını arama motorlarında araştırdı. Peki, KYK bursu ne kadar? 2024 yeni KYK bursu kaç tl? İşte yeni KYK burs ücreti...

2024 yeni KYK bursu ne kadar sorusu milyonlarca öğrenci tarafından gündeme getiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı olan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2023-2024 KYK bursu ne kadar araştırması yaşanan hayat pahalılığı sebebiyle öğrenciler için kritik bir gündem meselesi. Peki, KYK bursu ne kadar? 2024 yeni KYK bursu kaç tl? İşte yeni KYK burs ücreti...

2024 yeni KYK bursu kaç tl?

AKP'li Cumhurbaşkanı Eroğan Kabine Toplantısı ardından gerçekleştirdiği açıklamalarda 2024 yeni KYK burs ve kredi miktarını açıkladı. 31 Ekim akşamı gerçekleştirilen açıklamaya göre 2024 yeni KYK burs ve kredisi lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 4.000 TL ve doktora öğrencileri için 6.000 TL olarak duyruldu.

KYK bursu ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı olan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilere verilen KYK burs ve kredi ücretleri 2023-2024 akademik yılı için şu şekilde:

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 2.000 TL

2.000 TL KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 4.000 TL

4.000 TL KYK Doktora Kredisi/Bursu: 6.000 TL

KYK zam açıklaması

KYK ücretlerine yapılacak zam açıklaması sırasında konuşan Erdoğan, "

2024’te lisans öğrencileri için bin 250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıkartıyoruz.

Deprem bölgesindeki KOBİ'lere KOSGEB vasıtasıyla yeni kredi paketini devreye alıyoruz. İşletme başına 200-750 bin lira arasında faizsiz kredi sağlayacağız.

Afetten zarar gören 11 ilimizde 200 bin konutun inşası hızla devam ediyor. Yapımı biten konutları yakında etap etap teslim etmeye başlıyoruz. Sene sonuna kadar 41 bin konut ve 5 bin köy evinin teslimini planlıyoruz. Diğer konutların teslimatlarını da peyderpey yapacağız." dedi.