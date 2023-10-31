KYK'de liyakat aranıyor: İstanbul'daki KYK yurtları Mustafa Varank'ın eniştesine bağlı!

Küçükçemece'deki yurtta öğrencilerin zehirlenmesi gündem olurken İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün hem Yurt Hizmetleri Müdürlüğü hem de Spor Hizmetleri Müdürlüğü koltuğunda oturan Zekeriya Arslantürk AKP Milletvekili Mustafa Varank'ın eniştesi çıktı.

Güncel 31.10.2023 20:58 Giriş: 31.10.2023 20:58

Güncelleme: 31.10.2023 21:08 Kaynak: Haber Merkezi

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İSMAİL ARI Aydın'da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda arızalı asansörün asansörün düşmesi üniversite öğrencisi Zeren Ertaş’ın ihmaller nedeniyle ölmesinin ardından KYK yurtlarında yaşanan skandallar sürüyor. Dün gece de İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Fatma Refet Angın Öğrenci Yurdu’nda kalan çok sayıda öğrenci zehirlenme şüphesi ile hastaneye başvurdu. Öğrencilerin KYK'deki skandallara karşı protestoları sürerken öğrencilerin zehirlendiği yurdun bağlı olduğu İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün hem Yurt Hizmetleri Müdürlüğü hem de Spor Hizmetleri Müdürlüğü koltuğunda oturan Zekeriya Arslantürk AKP Milletvekili Mustafa Varank'ın eniştesi çıktı. 2021 yılında okul müdürlüğünden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kadrosuna geçen Arslantürk, Mustafa Varank'ın kız kardeşi Ayşe Varank Arslantürk ile evli.