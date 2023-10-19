KYK yurdu öğrencileri, yemek sorununa ve kötü yurt koşullarına karşı eylem yaptı

Bursa’da KYK yurdunda yemeklerin kötü çıkan ve odaların 4 kişiden 6 kişiye çıkarılmasına tepki gösteren öğrenciler eylem yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ait yurtlarda yaşanan sorunlar devam ediyor.

Bursa'da Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsünde bulunan Süleyman Çelebi KYK Erkek Yurdu'nda öğrenciler yurt giriş çıkış saatleri ve yemekhanedeki hijyen koşullarına karşı bir araya geldi.

Yurt odalarının 4 kişiden 6 kişiye çıkarılmasına da itiraz eden öğrenciler, yönetimi protesto etti. Yurt önünde toplanan öğrenciler yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekerek ''Müdür buraya'' sloganı atarak yurt müdürünün dışarı çıkmasını istedi.

Eylemin ardından bir grup öğrenciye polis tarafından ''Genel bilgi toplama sistemi'' (GBT) sorguları yapıldı.