"KYK yurdunda 10 gündür sıcak su yok" iddiası: Yönetimden öğrencilere "ödenek yok" yanıtı

Düzce'de bulunan Cahit Zarifoğlu Erkek KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda 10 gündür sıcak suyun olmadığı iddia edildi. Yönetime dilekçe veren öğrenciler, “Ödenek yok” yanıtını aldı. Öğrencilerin marketlerden aldığı 5 litrelik suları kaloriferin üzerine koyarak sıcak su ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıkları öne sürüldü.

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Düzce’deki yurtta 10 gündür sıcak su akmadığı iddia edildi. Yönetime dilekçe veren öğrenciler, “Ödenek yok” yanıtını aldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Düzce’deki bulunan Cahit Zarifoğlu KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda 10 gündür sıcak suların akmadığı iddia edildi.

Öğrencilerin marketlerden aldığı 5 litrelik suları kaloriferin üzerine koyarak sıcak su ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıkları öne sürüldü.

Öğrencilerin olaya ilişkin yurt yönetimine dilekçe verdiği, yönetimin ise "ödenek yok" şeklinde cevap verdiği belirtildi.

"KALORİFERİN ÜZERİNE KOYARAK ISITIN"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Barınamıyoruz Hareketi’nden Demir Karabacak, "Sıcak su uzun zamandır gidip geliyormuş. Son olarak da 10 gündür hiç sıcak akmıyormuş. Öğrenciler daha önce konuya ilişkin yurt müdürlüğüne dilekçe vermiş. Müdürlükten ‘Marketten su alarak kaloriferlerin üzerine koyarak ısıtın’ cevabını almışlar" dedi.