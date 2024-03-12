KYK yurdunda silahla 'oynayan' öğrenci, oda arkadaşını vurarak öldürdü

Kilis'te 7 Aralık Üniversitesi hemşirelik bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Mehmet Yasin Arı, kaldığı KYK yurdunda oda arkadaşı B.Y'nin 'oynadığı' silahın ateş alması sonucu vurularak öldü. B.Y. gözaltına alınırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kilis'te üniversite öğrencisi Mehmet Yasin Arı, oda arkadaşının 'oynadığı' silahın ateş alması sonucu vurularak öldü.

Olay, bugün sabah saatlerinde Mehmet Sanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kartalbey KYK Öğrenci Yurdunda kalan öğrenci B.Y., yurda tabancayla girdi.

B.Y, 'oynadığı' tabancayı oda arkadaşı Mehmet Yasin Arı’ya doğrulttu. Bu sırada tabancanın ateş alması sonucu Mehmet Yasin Arı yaralandı.

ODA ARKADAŞI GÖZALTINDA

Arı, kanlar içerisinde yere yığılırken olay yerine hemen polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Yasin Arı’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olayın ardından arkadaşını vuran B.Y. polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

M.Y.A'nın Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.