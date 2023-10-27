KYK yurdundaki asansör faciasında yaşamını yitiren Zeren Ertaş son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

Aydın’daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda arızalanan bir asansörün düşmesi sonucu yaşamını yitiren Aydın Menderes Üniversitesi öğrencisi Zeren Ertaş (22), son yolculuğuna uğurlandı. Ertaş için İstanbul Pendik’te bulunan Kurtköy Merkez Camii’nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel de katıldı.

Aydın’da önceki gece yarısı Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı'nda bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda arızalanan bir asansörün düşmesi sonucu Aydın Menderes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Maliye Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Zeren Ertaş yaşamını yitirmişti.

Ertaş için bugün İstanbul’un Pendik ilçesinde bulunan Kurtköy Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, Ertaş’ın ailesi, yakınları ve arkadaşları, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile İlçe Emniyet Müdürü Murat Milletsever katıldı.

Fotoğraf: ANKA

BABA ERTAŞ: DEVLETİMİZ ADALETLİ YÜZÜNÜ DE GÖSTERSİN

Zeren’in babası Akın Ertaş, cami avlusunda gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Benim çocuğum, melek gibi bir çocuktu. İnşallah bir şeylere vesile olur. Devletimiz bize, vefatından sonra cenaze işlemlerinde olsun, başsağlığı olsun, yardımlarda olsun merhametli yüzünü gösterdi. Bundan sonra adaletli yüzünü de göstersin. Ben onu istiyorum. Sorumlular, sorumluluklarını alsınlar ama en önemlisi, inşallah bundan sonra hiçbir çocuğumuzun canı yanmasın, hiçbir annenin, babanın ocağını ateş düşmesin. Tek isteğimiz bu bizim. Yurtlarda olaylar oluyormuş, çocuklarımız eylem yapıyorlarmış. Onlara da bir abileri olarak şunu söylemek istiyorum. Ne olur, taşkınlık yapmasınlar. Hani vatanına, milletine bağlı olarak düzgün bir şekilde, kötü insanların emellerine alet olmasınlar. Ben onu istiyorum sadece. Beni naçizane yani böyle abileri olarak görürlerse tek bunu istiyorum. Dediğim gibi inşallah böyle şeyler son olur, denetim mekanizmaları devreye girer. Düzgün bir şekilde biz çocuklarımızı oraya bırakıyoruz. Arkamıza bırakaraktan çıkıyoruz yurtlardan. Oradaki yöneticiler, idareciler olsun, bunların bilincinde olsunlar. Oraları iş olarak görmesinler. Orada bir sürü ana kuzusu var, bir sürü baba yavrusu var. O şekilde düşünsünler, davransınlar çocuklarımıza. Kendi çocukları için neyi reva görüyorlarsa aynısını oradaki çocuklar için de reva görsünler. Biz bunu istiyoruz.”

Zeren Ertaş (İHA)

ÖZEL: İDARİ VE ADLİ SÜRECİ DE YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ

Özgür Özel de acının çok büyük olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Bütün Türkiye’nin yüreği yandı. Zeren kardeşimizi bir asansör kazasında ve bütün Türkiye’nin vicdanını sızlatan bir ihmaller zincirinin sonunda kaybetmiş durumdayız. Biraz önce annesine, babasına başsağlığı diledik. Babasının adaletle ilgili talebi var. Bu talep, hepimizin talebidir; bütün Türkiye’nin talebidir. Aynı yaşta bir kız evladı, tek evladı olan birisi olarak olaydan hepimiz, bütün Türkiye gibi çok etkilendik. Zeren’in acısının tekrar etmemesi, başka ocaklara ateş düşmemesi, başka annelerin, babaların böyle bağrının yanmaması için üzerimize ne ilgi düşüyorsa onu yapacağız. İdari süreci de adli süreci de yakından takip edeceğiz. Sorumluların mutlaka cezalandırılması gerektiğini ve bu duruma ne sebebiyet verdiyse bir daha tekrarlanmaması için konunun takipçisi olacağız. Hepimizin başı sağ olsun.”

Ertaş’ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kurtköy Mezarlığı’na götürüldü.