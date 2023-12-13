KYK Yurtları'nda skandallar bitmiyor: Zonguldak'ta 34 öğrenci zehirlendi

Zonguldak'taki KYK Yurdu'nda 34 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yurttaki yemekten numune aldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 34 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Olay, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Alaplı Meslek Yüksekokulu’ndaki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtta meydana geldi.

Yurtta kalan öğrenciler sabah kahvaltısında reçel, beyaz peynir, zeytin ve patates kavurması yedi. Bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti görülen 34 öğrenci farklı zamanlarda Alaplı Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 23 öğrenci Alaplı Devlet Hastanesi'nde, 11 öğrenci de Karadeniz Ereğli'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yurttaki yemekten numune aldı.

Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel de hastaneye gelerek öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.