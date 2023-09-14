KYK yurtlarına kayıtlar 16 Eylül'de sona erecek
GSB tarafından dün açıklanan KYK yurt başvurularına kayıtlar 16 Eylül Cumartesi günü sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini, 16 Eylül saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden tamamlayacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarına kayıtlar, 16 Eylül Cumartesi günü sona erecek.
Öğrenciler, yurt başvuru sonuçlarına "https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama" linkinden ulaşabilecek.
Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini, 16 Eylül saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden tamamlayacak.
Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayı verilmesi gerekiyor. İlk kayıt ücretini süresinde ödemeyenlerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.
Kayıt sürecinde sorun yaşayan öğrenciler, bakanlık ve Kredi ve Yurtlar Kurumunun sosyal medya hesaplarından yardım talep edebilecek.