KYK yurtlarında skandallar bitmiyor: 20 öğrenci zehirlendi

İzmir Bayraklı TOKİ Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu’nda 20’ye yakın öğrencinin yemekhanede yedikleri yemek sonrası zehirlendiği öne sürüldü.

Barınamıyoruz Hareketi, İzmir Bayraklı TOKİ KYK Yurdu’nda 20’ye yakın öğrencinin yemeklerden zehirlendiğini duyurdu.

Öğrenciler zehirlendi!



İzmir Bayraklı Toki KYK Yurdu’nda 20’ye yakın arkadaşımız, yemekhanede önceki akşamdan kalma yemekler verildiği için zehirlendi! pic.twitter.com/oipig6xNGS — Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) November 23, 2023

Barınamıyoruz Hareketi, X (Twitter) hesabından şunları kaydetti:

“Öğrenciler zehirlendi! İzmir Bayraklı Toki KYK Yurdu’nda 20’ye yakın arkadaşımız, yemekhanede önceki akşamdan kalma yemekler verildiği için zehirlendi! Bir yemekhane olmadığı için öğrenciler hala yemeklerini çadırda yiyor, verilen yemekler ise öğrencileri hastanelik ediyor! Koşulları iyileştirmek yerine daha da kötüleştiriyorsunuz!”