KYK yurtlarındaki asansörlere karekod uygulaması geliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurtlarında bulunan asansörlere karekod uygulamasının getirileceğini açıkladı. Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürüteceklerini söyledi. Yeni uygulama hakkında tarih vermeyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Çok kısa süre içerisinde tamamlanacak" diye konuştu.

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yurtlarındaki asansörlerde karekod uygulamasının hayata geçirileceği açıklandı.

Kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, söz konusu çalışmanın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirileceğini söyledi.

Bak ayrıca görevlendirdikleri mühendislerin KYK Genel Müdürlüğü'ne ait yurtları tek tek dolaşarak asansör sistemlerini kontrol ettiğini bildirdi.

Basın mensuplarının "KYK yurtlarındaki asansör kazalarına ilişkin ne tür çalışmaların yapıldığının" sorması üzerine Bakan Bak, şunları söyledi:

"Asansörlerimize, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile karekod uygulaması getiriyoruz. Oradan öğrenci her şeyi şeffaf şekilde görecek. Asansörün tipi, bakımının ne zaman yapıldığı gibi bilgiler karekoddan görülecek. Karekodların yerleştirilmesi çok kısa süre içinde tamamlanacak."

MÜFETTİŞ RAPOR HAZIRLIYOR

Asansör sözleşmelerinin mercek altına alındığını belirten Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığınca mühendisler görevlendirildi, bütün yurtlar tek tek dolaşılıyor, asansör sistemleri kontrol ediliyor. Aydın'daki asansör kazasında adli soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı. İdari soruşturmada ise görevlendirilen bakanlık müfettişi rapor hazırlıyor. Yurtlardaki asansörlerde güvenlik tertibatları var. Bu zamana kadar hiçbir yurdumuzda asansör düşme olayı olmamıştır. Voltaj düşmesi gibi durumlarda asansör kendini emniyete alarak, en alt kata, yani güvenli yere otomatik olarak iniyor" ifadelerini kullandı.

Öğrenci yurtlarındaki asansörlerin sözleşmelerinin her sene yenilendiğini, bakımlarının ve aylık periyodik muayenelerinin yapıldığını aktaran Bak, yaşanan arızalara anında müdahale edildiğini söyledi.