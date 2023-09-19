La Casa de Papel spin-off’u Berlin dizisinin yayın tarihi belli oldu

La Casa de Papel spin-off’u Berlin dizisinin yayın tarihi 29 Aralık olarak açıklandı.

"La casa de Papel" dizisinin karakteri Berlin'in konu alınacağı yeni dizinin yayın tarihi belli oldu. Netflix, daha önce aralık ayı olarak açıkladığı tarihin 29 Aralık olduğunu yeni bir video eşliğinde duyurdu.

Pedro Alonso'nun başrolünde yer aldığı Berlin'de Michelle Jenner (Keila), Tristán Ulloa (Damián), Begoña Vargas (Cameron), Julio Peña Fernández (Roi) ve Joel Sánchez (Bruce) de rol alıyor.

İspanyolca dilindeki diziyi bir kez daha Álex Pina ve Esther Martínez Lobato hazırlıyor ve sezonu 8 bölümden oluşuyor. Senaryoda iki isme David Oliva ve David Berrocal eşlik etti. Yönetmenliği Albert Pintó, David Barrocal ve Geoffrey Cowper üstlendi. Hikâyesi beklendiği gibi orijinal dizinin öncesinde geçecek.