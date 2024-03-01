La Nina nedir? El Nino ile La Nina farkı nedir?

Dünya genelinde yaşanan iklimsel değişmeler ile birlikte gündemimize yeni giren la nina ve el nino terimleri yurttaşlar tarafından araştırılıyor. El nino'nun etkisi altında olduğu ifade edilen ülkemizin la nina iklimine maruz kalacağı ifade ediliyor. Peki, La Nina nedir? El Nino ile La Nina farkı nedir?

Dünya çapında yaşanan küresel iklim değişikliği ile la nina ve el nino gibi yeni terimlerin gündemimize girmesine sebep oldu. Uzmanlar Türkye'nin el nino etkisi altında kaldığı söylerken önümüzdeki süreçte la nina etkisinin daha çok gözlemleneceği açıklamalarının ardından yurttaşlar La Nina nedir? El Nino ile La Nina farkı nedir? sorularını gündeme getirdi. Peki, La Nina nedir? El Nino ile La Nina farkı nedir?

La Nina nedir?

La Nina, Büyük Okyanus'un ekvatoral bandındaki okyanus sıcaklıklarındaki farklılıkların bir sebebi olarak birkaç yılda bir yaşanan hava durumu modelidir. La Nina, Büyük Okyanus üzerinde etkili olan bir hava akımına verilen ad olarak ifade edilebilir.

La Nina döneminde, Büyük Okyanus'un orta doğu ekvator kısmındaki deniz yüzeyi sıcaklığı normalden 3–5 °C daha düşük olduğu gözlemlenir. La Nina'nın ortaya çıkışı genellikle beş aydan uzun sürer. El Niño ve La Niña, dünyadaki hava değişikliklerinin göstergesi olabilir.

El Nino ile La Nina farkı nedir?

Büyük Okyanus'ta gerçekleşen El Nino hava olayı, öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde, ardından tüm dünya genelinde sıcaklık artışına neden olurken La Nina bunun tersi şeklinde nitelendirilebilir. Dünya için daha soğuk hava koşulları anlamına gelen la nina birkaç yılda bir yaşanır. Bu iki hava olayı arasındaki geçişte de nötr, yani doğal hava olayları geçerli oluyor.