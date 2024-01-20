Laik Eğitim, Demokratik Yaşam Platformu kuruldu

İzmir’de “Laik Eğitim Demokratik Yaşam Platformu” kuruldu. KESK İzmir Şubeleri Dönem Sözcüsü Bülent Karakaş, dinselleştirme ve gericileşme politikalarına karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

BİRGÜN EGE

‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)’ için protokolü kapsamında okullara imam görevlendirme yapılan ilk kentlerden olan İzmir’de, son dönemde dayatılan dinselleştirme, tek tipleştirme, gericileştirme politikalarına karşı “Laik Eğitim, Demokratik Yaşam Platformu” kuruldu.

Platformun kuruluş deklarasyonunu açıklayan KESK İzmir Şubeleri Dönem Sözcüsü Bülent Karakaş, “Türkiye’de uzun süredir siyasi erk, özelde eğitim alanında genelde yaşamın her alanında kendi siyasal-ideolojik hedefleri doğrultusunda tek tipleştirici, anti demokratik, dinci, ırkçı, homofobik ve cins ayrımcı politikaları ile toplumu dinselleştirme ve gericileştirme ideoloji üzerinden bir toplum mühendisliğine soyunmuş durumda” dedi.

Bu doğrultuda Diyanet İşleri Başkanlığı; Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Spor Gençlik Bakanlığı ile birçok protokol imzalanarak yeni bir toplum inşa etmek istendiğini vurgulayan Karakaş, “Siyasi iktidar bu amacına ulaşmak için okullarda değerler kulübü, ÇEDES protokolü, önlük giyme gibi uygulama ve faaliyetler ile toplumu tek tipleştirmeye, asimile etmeye ve ötekileştirmeye çalışmaktadır. Tüm bu anti-demokratik, laiklik karşıtı, eşitlikçi olmayan uygulamalar İzmir'de de yapılmaya çalışılıyor. Bu tür uygulamalara karşı İzmir'de sürekli ve fiili-meşru mücadele hattının oluşturulması amacıyla Laik Eğitim ve Demokratik Yaşam Platformu 20 Ocak 2024 tarihinde kurulmuştur” diye konuştu.

Platformun içinde ise Eğitim Sen İzmir şubeleri, Alevi Bektaşi Federasyonu İzmir Bileşenleri, Yamanlar Cemevi, Demokratik Alevi Derneği İzmir Şubesi, Veli-Der İzmir Şubeleri, Övder İzmir Şubesi, Tüketiciyi Koruma Derneği İzmir Şubesi, İzmir Yeşil Gelecek Derneği, İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi, İmece Dostluk Dayanışma Derneği, Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir Şubeleri yer alıyor.