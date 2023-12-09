Laik eğitim hepimizin meselesi

Haber Merkezi

Aleviler, İstanbul Kadıköy’de “Laik eğitim, insanca yaşam, demokratik Türkiye” mitingi için 10 Aralık Pazar günü bir araya gelecek. Mitinge ilişkin bilgi veren Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengüllü Yılmaz, Çevreme Duyarlıyım Çevreme Sahip Çıkıyorum Projesi ile (ÇEDES) tek din üzerinden dinselleştirilmiş bir eğitim müfredatı oluşturulmaya çalışıldığını aktardı.

Mitingi için demokratik bir Türkiye hayaliyle yola çıktıklarına dikkat çeken Yılmaz şunları söyledi: “Demokrasiye en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, Anayasa bu kadar gündemdeyken ve ülkemizde birçok hak ihlali, adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk varken demokratik bir Türkiye hayaliyle yola çıktık. Mitingimizin başlığında da ‘Laik eğitim, insanca yaşam, demokratik Türkiye vurgusu yaptık. Laik eğitimden kastımız son ÇEDES protokolü ile ilgili. ÇEDES protokolünü bu ülkenin ötekilere, farklı inançlara, farklı yaşam tarzlarını benimsemiş toplumlar olarak kabul etmemiz mümkün değil. Laik eğitim hepimizin meselesi. Tek din üzerinden dinselleştirilmiş bir eğitim müfredatı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu miting Türkiye’de seküler yaşamı benimsemiş her kesim için çok önemli. Bilimsellikten ve laiklikten uzak bu protokolleri kabul etmemiz mümkün değildir. Bu ülkeye demokrasiyi getirmeyi hedeflediğimiz için herkesi bu mitinge bekliyoruz."