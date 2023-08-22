Laik eğitim için miting yapılacak

Eğitim Sen, veli dernekleri ve Alevi örgütleri, ÇEDES projesinin iptal edilmesi için 16 Eylül’de İzmir’de miting yapacak. Prof. Dr. Nejla Kurul, aksi halde diğer kentlerde de "laiklik buluşmaları" gerçekleştireceklerini söyledi.

Haber Merkezi

Okullara ‘Değerler Eğitimi’ adı altında imam, hatip ve vaiz görevlendirilmesini öngören “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” projesine tepkiler sürüyor. Eğitim Sen; Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan ÇEDES projesinin iptali ve laik eğitim için 16 Eylül'de İzmir'de büyük bir miting yapılacağını duyurdu.

Eğitim Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Sendika Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul, mitinge çağrıda bulunurken, ÇEDES projesinin iptal edilmediği takdirde diğer kentlerde de "laiklik buluşmaları" gerçekleştireceklerini söyledi.

Kurul, "Laiklik konusuna duyarlı emek meslek örgütleri ve aynı zamanda demokratik kitle örgütleri olarak laiklik konusundaki bizi kaygılandıran gelişmeleri gözlemlediğimizde bu konuda ses vermek, bu konuda siyasal iktidara 'dur' demek için bir şeyler yapmak durumundaydık. Eğitimin dinselleştirilmesine yönelik saldırılar giderek artıyor. İktidar eğer ÇEDES projesini iptal etmezse, laiklik karşıtı bu ilkeyi ihlal eden uygulamalarını durdurmazsa başka kentlerde bu büyük laiklik buluşmalarını gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Cuma Erçe ise 5 kurumun adına ortak yapılan basın açıklamasını okuyarak şunları söyledi:

"Siyasi iktidarın yıllardır savunduğumuz taleplerimizi yok sayan dayatmacı anlayışına karşı en güçlü ve etkili yanıtı vermek için, iktidarın baskılarına, ayrımcı uygulamalarına maruz kalanları, kendilerinin ve çocuklarının geleceğinden endişe edenleri, bütün emek ve demokrasi güçlerini, 16 Eylül 2023’te yapacağımız İzmir mitingine talepleriyle katılmaya ve güç vermeye davet ediyoruz. Laiklikten, demokrasiden, özgürlüklerden ve eşit yurttaşlıktan yana olan tüm kurumları 'Laik Eğitim, Laik Yaşam, Eşit Yurttaşlık Mitingi'ne güçlü biçimde katılmaya davet ediyoruz. Tüm kadınların ve gençlerin, eğitim ve bilim emekçilerinin, laiklik konusunda duyarlı tüm yurttaşlarımızın, velilerin katılımını bekliyoruz."

YARGITAY: LAİKLİĞE AYKIRI DEĞİL

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, MEB ile Diyanet arasında imzalanan ve tepki çeken ‘ÇEDES’ protokolü hakkında HKP'nin verdiği suç duyurusu dilekçesinin ‘işleme konulmamasına’ karar verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucunda il valileri, il milli eğitim müdürleri ve il müftüleri hakkındaki dosyanın “işleme konulmaması” yönünde karar verdi. Karara göre ÇEDES projesi laiklik ilkesine aykırı bulunmadı.