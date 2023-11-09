Laiklik Meclisi'nden ÇEDES projesi hakkında suç duyurusu

Laiklik Meclisi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak yürüttüğü proje ÇEDES projesiyle ilgili İstanbul Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak yürüttüğü ÇEDES projesinin uygulamaya geçmesinin ardından, bazı okullarda öğrenciler müfredat dışı işler yaptırıldığı öne sürüldü. Tekirdağ ve Batman’da öğrencilere cami temizliği yaptırıldığına yönelik haberler ortaya çıktı.

Laiklik Meclisi, bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında yapılan uygulamalara ilişkin suç duyurusunda bulundu.

"ELLERİNİZİ ÇOCUKLARIMIZIN ÜZERİNDEN ÇEKİN"

Suç duyurusu sonrasında açıklama yapan Laiklik Meclisi üyeleri şunları dile getirdi:

"İlkokul eğitimi alması gereken çocukların cami temizlettirilmeye çalışılmasına karşı şikayette bulunduk ve suç duyurumuzu biraz önce gerçekleştirmiş olduk. Siyasi iktidar, toplumun her alanında gerici saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. Memleketin tüm dinamiklerine yönelik topyekun bir saldırı gerçekleştiriliyor. Hukuk kurumları artık ülkemizde işlevsiz hale getiriliyor. İlkokul eğitimine dini referanslar ne yazık ki yerleştiriliyor. Ülkemizde her ne kadar hukuk kurumları ve işleyiş anlamında hiçbir kurumun artık yeterli düzeye sahip olamadığını biliyor olsak da bir kez daha yinelemek açısından biraz önce Diyanet İşleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduk.

İlkokul çocuklarının alması gereken eşit, bilimsel bir eğitimdir. Bu eğitimin dini referanslarla şekillendirilmesine izin vermeyeceğiz. Toplumun her alanında giderek artan gerici saldırılara karşı Laiklik Meclisi olarak bir kez daha sözümüzü söylüyoruz. Bu gericiler karşısında topyekun bir mücadele hattıyla karşınızda olacağız. İlkokul çocuklarının cami temizlettirilmesine, çocuklarımızın tarikat ve cemaat yurtlarında hayatlarından olmasına maruz kalmalarına müsaade etmeyeceğiz. Tüm bu gerici uygulamaların tam karşısında laiklik mücadelesini, memleket mücadelesini hayatın her alanında yükselteceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Ellerinizi, çocuklarımızın üzerinden çekin. Karanlığa teslim olmayacağız."