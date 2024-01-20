Lastiği patlayan kamyon kontrolden çıktı; bariyerlerin arasına devrildi
Batman’da lastiği patlayan kamyon kontrol çıktı. Kamyon refüje çarptıktan sonra bariyerlerin arasına devrildi.
Kaynak: DHA
Batman’da lastiği patlayınca kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrilen kamyonun şoförü Turan Sipahi, yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Güney Çevre Yolu Kuyubaşı TOKi mevkisinde meydana geldi. T.S. yönetimindeki kamyonun, seyir halindeyken lastiği patladı.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, refüje çarparak devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Turan Sipahi sıkıştığı yerden çıkarılarak ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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