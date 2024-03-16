Latife Tekin 23 Mart’ta Arter’de
Kardelen Tatar SİNECAN
Arter'in, kitapların ortaya çıkış süreçlerinin odağa alınacağı ve çeşitli okuma biçimlerinin yorumlanacağı 'Kütüphane Konuşmaları' serisinin 23 Mart'taki ilk konuğu Latife Tekin. Arter, 1983’te yayımlanan ilk romanı Sevgili Arsız Ölüm’den 2022’de yayımlanan Zamansız’a 40 yıldır Türkiye’nin edebiyat ortamını yenilemeye devam eden Tekin’i ağırlıyor.
Doğayla kurduğu ilişkiyi sanat anlayışının merkezine alan Tekin, sanatın rolünü edebiyat penceresinden ele alacak. 23 Mart saat 17:00’de Arter'de ücretsiz gerçekleşecek etkinliğe katılmak için kayıt gerekmiyor.