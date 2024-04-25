Latin Amerika İçin Bolivarcı İttifak Zirvesi toplandı

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta düzenlenen Latin Amerika İçin Bolivarcı İttifak Zirvesi başladı. Zirve, Miraflores Sarayı'nda gerçekleştiriliyor.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta düzenlenen Latin Amerika İçin Bolivarcı İttifak Zirvesi başladı. Zirve, Miraflores Sarayı'nda gerçekleştiriliyor.

Zirveye Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Nikaragua Cumhurbaşkanı Daniel Ortega, Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Everard Gonsalves, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Saint Lucia Başbakanı Philip J. Pierre, Grenada Dışişleri Bakanı Joseph Andall, Saint Kitts ve Nevis Büyükelçisi Norgen Wilson gibi isimler katıldı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, programda kendisine Arjantinli profesyonel futbolcu Armando Maradona tarafından hediye edilen saati katılımcılara gösterdi.