Lazio'da Maurizio Sarri dönemi sona erdi
Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri görevinden istifa etti. Takımın başına yardımcı antrenör Giovanni Martusciello getirildi.
Kaynak: AA
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri ile yollar ayrıldı.
Lazio'dan yapılan açıklamada, 65 yaşındaki teknik direktör görevinden istifa ettiği duyuruldu.
Takımın başına İtalyan teknik direktörün yerine 52 yaşındaki yardımcı antrenör Giovanni Martusciello'nun getirildiği açıklandı.
Serie A'da 28. haftanın ardından Lazio'nun 12 galibiyet, 4 beraberlik, 12 mağlubiyeti bulunuyor. Ligde 75 puanlı lider Inter'in 35 puan gerisinde olan Lazio, 40 puanla 9. sırada yer alıyor.