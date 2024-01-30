LDLC ASVEL Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

THY Avrupa Ligi’nde bu hafta LDLC ASVEL Fenerbahçe ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor. Birçok insan müsabakanın hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki LDLC ASVEL Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?

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LDLC ASVEL ile Fenerbahçe bu hafta THY Avrupa Ligi’nde karşı karşıya geliyor. Maç pek çok sporsever için ilgiyle bekleniyor. Peki LDLC ASVEL Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar haberimizde: LDLC ASVEL Fenerbahçe maçı ne zaman? LDLC ASVEL Fenerbahçe maçı THY Avrupa Ligi’nde ilan edilen fikstür tarihi 30 Ocak Salı günü, saat 22.00 şeklinde. LDLC ASVEL Fenerbahçe maçı LDLC Arena'da gerçekleşecek. LDLC ASVEL Fenerbahçe maçı hangi kanalda? THY Avrupa Ligi 24. Hafta LDLC ASVEL Fenerbahçe maçı S Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. İki takımın son durumu Sarı-lacivertliler, ligde son olarak İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini 88-75 mağlup etmeyi başarmıştı. Başantrenör Sarunas Jasikevicius önderliğinde yakaladığı çıkışı sürdüren Fenerbahçe Beko, ligde 14 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor. Geride kalan maçlarda 5 galibiyet ve 18 mağlubiyeti bulunan ev sahibi ekip ise 18. basamakta yer alıyor. LDLC ASVEL Fenerbahçe arasındaki maçlar İstanbul'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe Beko 101-86 kazanmıştı. İki ekip arasında bu ligde daha önce oynanan 13 müsabakada ise sarı-lacivertlilerin 10'a 3'lük üstünlüğü bulunuyor.