LeBron James’in attığı 40 bin sayının animasyon videosu paylaşıldı

NBA tarihinde 40 bin sayı barajını geçmeyi başaran ilk oyuncu olan LeBron James’in attığı basketlerin animasyon videosu hazırlandı.

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Denver Nuggets'a 124-114 yenildikleri maçta attığı 26 sayıyla NBA'de 40 bin sayı barajını geçen ilk oyuncu oldu.

Daha önce NBA tarihinin en çok sayı atan oyuncusu unvanını elde eden LeBron, kendi rekorunu geliştirerek 40 bin sayıyı aşan ilk oyuncu olmayı da başardı.

LeBron James'in kariyerinin başından itibaren attığı bütün basketler için 47 saniyelik bir animasyon videosu yayınlandı.

Videoyu, NBA yazarı Kirk Goldsberry, sosyal medya hesabından paylaştı.

This is what 40,000 points looks like. Congrats, LeBron. pic.twitter.com/yx8xvbmtnE