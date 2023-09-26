Lego alternatif malzeme bulamadı

Haber Merkezi

Dünyanın en büyük oyuncak üreticisi Lego, petrol bazlı malzeme yerine geri dönüştürülmüş plastik şişelerden oyuncak tuğla yapma projesini durdurdu. Danimarkalı firma, ürünün bu şekilde daha yüksek karbon salınımına yol açacağını bildirdi.

Söz konusu hamle, iklim krizi nedeniyle küresel karbon salınımlarına katkılarını yeniden değerlendiren şirketlerin daha sürdürülebilir malzemeler araştırma çabalarının ardından geldi. Danimarkalı şirket yılda milyarlarca Lego parçası üretiyor ve 2021’den bu yana 1 kilogram plastik üretmek için yaklaşık 2 kilogram petrole ihtiyaç duyan ABS’den (akrilonitril bütadien stiren) geri dönüştürülmüş PET’e (polietilen tereftalata) geçişin olanaklarını araştırıyordu. Lego’nun CEO’su Niels Christiansen "Yüzlerce malzemenin test edildiğini" ancak sürdürülebilirlik sorunlarını çözecek "sihirli bir malzeme" bulunamadığını söyledi.