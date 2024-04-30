Lejyonerlerin haftası

Spor Servisi

Avrupa'da birçok ligde son haftalara girilirken, geçtiğimiz hafta Türk futbocular takımlarına önemli katkı sağladı. Arda Güler, ligde ilk kez 11'de görev aldığı karşılaşmada takımına galibiyeti getirdi. Hakan Çalhanoğlu, Enes Ünal, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı ve Orkun Kökçü de takımlarına sağladıkları skor katkılarıyla dikkat çekti.

Genç yıldız Arda Güler, Real Sociedad deplasmanında ligde ilk kez 11'de görev aldı. Daha önce Kral Kupası'nda bu sevinci yaşayan genç futbolcu, takımının şampiyonluk yolunda aldığı kritik galibiyette önemli rol oynadı. 29'uncu dakikada attığı golle takımını galibiyete taşıyan Arda Güler, ayrıca gösterdiği performansla da maçın oyuncusu seçildi. Arda'nın attığı gol ve gösterdiği performans da İspanyol basınında geniş yer buldu.

İtalya Serie A'da geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Inter, 34'üncü hafta maçında Torino'yu konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle devam ederken, Hakan Çalhanoğlu'nun 56 ve 60'ıncı dakikada attığı goller, mavi-siyahlılara galibiyeti getirdi. Fransa Ligue 1'in 31'inci haftasında Lille deplasmanda Metz'i 2-1 mağlup ederken galibiyet golü milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan geldi.

Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür'ün formasını giydiği Hull City'nin play-off umudu son haftaya kaldı. Ozan Tufan 40'ıncı dakikada skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. Mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, sahasında Braga'yı 3-1 mağlup etti. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Orkun Kökçü, 71'inci dakikada oyuna dahil olurken, 90+5'inci dakikada Leonardo'nun attığı golde asisti yaptı.