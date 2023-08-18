Leman'dan Erdoğan göndermeli 'seçim' kapağı: "Bunlara öyle bir çakalım ki..."

Mizah ve karikatür dergisi LeMan kapağına, "Bunlara öyle bir çakalım ki, bir daha bellerini doğrultamasınlar!" başlığıyla beklenen yerel seçimleri taşıdı.

Kültür Sanat 18.08.2023 07:55 Giriş: 18.08.2023 07:55

Güncelleme: 18.08.2023 08:03 Kaynak: Haber Merkezi

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