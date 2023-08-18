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Leman'dan Erdoğan göndermeli 'seçim' kapağı: "Bunlara öyle bir çakalım ki..."

Mizah ve karikatür dergisi LeMan kapağına, "Bunlara öyle bir çakalım ki, bir daha bellerini doğrultamasınlar!" başlığıyla beklenen yerel seçimleri taşıdı.

Kültür Sanat
  • 18.08.2023 07:55
  • Giriş: 18.08.2023 07:55
  • Güncelleme: 18.08.2023 08:03
Kaynak: Haber Merkezi
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Leman'dan Erdoğan göndermeli 'seçim' kapağı: "Bunlara öyle bir çakalım ki..."

Haftalık mizah dergisi LeMan son sayısında, beklenen yerel seçimleri kapağına taşıdı. 

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim döneminde muhalefet partilerine yönelik kullandığı "Kronik Hastalığınız" ifadesini "Kronik Enflasyonunuz" olarak kapağına taşıyan LeMan, yerel seçimlere gönderme yaptı. 

LeMan'ın Mehmet Çağçağ imzalı kapak karikatüründe "Bunlara öyle bir çakalım ki, bir daha bellerini doğrultamasınlar!" başlığı kullanıldı.

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