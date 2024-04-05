LeMan'dan yerel seçim kapağı: Sesimi duyan var mı?

Haftalık mizah dergisi LeMan, AKP'nin 31 Mart'ta aldığı yenilgiyi kapağına taşıdı. Kapakta, "Sesimi duyan var mı?" ifadelerine yer verildi.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçti. 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde CHP tarihi bir başarı elde ederken, AKP ve Cumhur İttifakı büyük bir yenilgiye uğradı.

Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan da bu haftaki kapağına, yerel seçimleri taşıdı.

6 Şubat depremlerine atıf yapan LeMan'ın kapağında "22 yıllık AKP iktidarı ilk seçim yenilgisini alarak 31 Mart Yerel Seçimleri'ni büyük bir farkla CHP'nin ardından ikinci sırada tamamladı" ifadeleri yer aldı.