Leonardo Bonucci'den İsmail Kartal'a destek

Fenerbahçe'nın tecrübeli stoperi Leonardo Bonucci, teknik direktör İsmail Kartal'a destek vererek, "Benim açımdan her insan için ilk izlenim çok önemlidir. Fenerbahçe için en iyi seçimin İsmail Kartal olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Fenerbahçe'nin İtalyan yıldızı Leonardo Bonucci, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'a destek verdi.

Kartal, geçtiğimiz pazar günü oynanan ve 1-1 berabere biten Samsunspor maçında yaptığı oyuncu değişiklikleri nedeniyle eleştirilmişti.

Bonucci, teknik direktör İsmail Kartal'ın Fenerbahçe için en iyi seçim olduğunu dile getirdi.

Ligde ve Avrupa'da zirvede olduklarını ve teknik direktörlerine karşı olumsuz eleştirileri fazla bulduğunu aktaran Bonucci, "Benim açımdan her insan için ilk izlenim çok önemlidir. Fenerbahçe için en iyi seçimin İsmail Kartal olduğunu söyleyebilirim. Camiayı çok iyi tanıyor ve bana göre bu, çok önemli. Taraftarların beklentilerini de biliyor. Bu da çok önemli" ifadelerini kullandı.

Bonucci, şöyle devam etti: "Takımdaki herkesle her gün konuşuyor. Sürekli iletişim halinde. Nasıl hissettiğimizi bilmek istiyor. İdmanların da gerçekten kaliteli olduğunu söylemem gerekiyor. Yoğun ve kaliteli antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Maalesef Samsun'a karşı yakaladığımız gol şanslarını değerlendiremedik. Bunları golle neticelendirmemiz gerekiyor. Pozitif olmamız gerekiyor. Hedefimiz var, o hedef doğrultusunda çabalıyoruz. Kenetlenerek aynı hedefe yürümemiz gerekiyor. Mayısta şampiyon olmak istiyoruz, bunu gerçekleştirmek adına her şeyimizi vereceğiz."