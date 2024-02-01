Lewis Hamilton, Ferrari ile anlaştı

Formula 1’in ünlü pilotlarından Lewis Hamilton, Ferrari ile anlaştı. Hamilton, 2025 yılından itibaren Ferrari adına yarışacak.



Formula 1’de flaş bir transfer yaşandı. Mercedes’in 39 yaşındaki Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Ferrari’ye transfer oldu.

Mercedes ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve 2025 yılı için çıkış maddesi olan Hamilton, seneye Ferrari adına pistlerde yer alacak.

Ferrari'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada ise "Lewis Hamilton'ın 2025 yılında uzun süreli sözleşmeyle takımımıza katılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.