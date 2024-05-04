Leyla Gencer Şan Yarışması için son başvuru 10 Mayıs’ta

Haluk SAĞKAL

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından organize edilen 10. Leyla Gencer Şan Yarışması’nın başvuruları 10 Mayıs Cuma gününe kadar uzatıldı. Final serisi 22-27 Eylül’de İstanbul’da gerçekleşecek yarışmanın ön elemelerine adaylar video kaydıyla veya 6 uluslararası merkezden birinde canlı olarak katılabiliyor.

18-32 yaş arası tüm ses gruplarından şancılara açık olan yarışmada birinci olan yarışmacı € 7.500, ikinci olan yarışmacı € 4.000 ve üçüncü olan yarışmacı ise € 2.500 ile ödüllendirilecek. € 1.500 değerindeki Leyla Gencer Halk Ödülü’nün sahibi ise finalde dinleyicilerin oylarıyla belirlenecek. La Scala Tiyatrosu Akademisi’nden üç aylık eğitim bursu ödülü, La Scala Tiyatrosu Akademisi Özel Ödülü ile sahibini bulacak. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Özel Ödülü verilecek olan yarışmacı, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde bir konser vermeye hak kazanacak.

İngiliz Kraliyet Operası Jette Parker Genç Sanatçılar Programı Özel Ödülü’nün sahibi olacak finalist İngiliz Kraliyet Operası’nda bir hafta boyunca en az beş eğitim seansı almaya hak kazanacak. Deutsche Oper Berlin ve Tiflis Devlet Opera ve Balesi’nin Özel Ödülleri ile de birer finalist bu operaların bir yapımında rol alacak. İstanbul İtalyan Kültür Merkezi ise İtalyan finalist olması halinde özel ödül olarak merkezin konser salonunda resital vermeye davet edecek.