Leyla Güven'in 2020’de yaptığı konuşma dava konusu oldu

DTK Eşbaşkanı Leyla Güven hakkında “AKP-MHP hesap verecek” ve “Hesap vermeleri için direneceğiz” ifadeleri nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” iddiasıyla dava açıldı. Davanın duruşması 31 Ekim’de görülecek.

Elazığ Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) Eşbaşkanı Leyla Güven hakkında “halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek” iddiasıyla dava açıldı.

Güven’in Şırnak'ın Silopi ilçesinde 18 Aralık 2020’de yaptığı konuşma nedeniyle Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla hazırlanan iddianame, Silopi 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Silopi Cumhuriyet Savcılığı iddianamesinde, Güven’in "Bize musallat olan ateş, bize gelen ateş Kürdistan halkının yüreğine düşen ateşin hesabı sorulacak, eğer AKP ve MHP bugün bulutların üstüne çıksalar, yüzyıl daha geçse bin yıl geçse bunun hesabını verecekler. Onların yanına kalmayacak. Kürtler bunun hesabını soracaklar. Biz bu dünyadan gittiğimizde unuturlar diyorlar ama unutturmayız. Biz her yıl burada onun şahsında Kürtlerin aklından çıkarmayacağız, hesap vermeniz için direneceğiz" sözleriyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini' savundu.

GEREKÇE ‘HESAP VERECEKLER’, ‘DİRENECEĞİZ’ SÖZLERİ

İddianamede, Güven’in konuşmasında “Hesap verecekler” ve “Direneceğiz” sözleriyle toplumun bir kesimini kışkırttığı savunularak, “halkı kin ve düşman sevk ettiği” iddia edildi.

İddianamede, Güven’in konuşması şu ifadelerle değerlendirildi:

"Tüm dosya kapsamı incelendiğinde şüphelinin kullanmış olduğu cümlelerin toplumun bir kesimi ile diğer kesimini karşı karşıya getirdiği, kin ve düşmanlığa sevk ettiği, toplumda huzursuzluk ve düşmanlık duyguları yarattığı, hesap verecekler, direneceğiz şeklinde kullandığı kelimeler ile toplumun bir kesimini açıkça kışkırttığı, şüphelinin yapmış olduğu konuşmanın kamu barışını bozmaya elverişli olduğu, bu eylemi ile üzerine atılı halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik suçunu işlediği anlaşılmakla..."

Güven’in, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması 31 Ekim’de Silopi 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.