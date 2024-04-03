Leyla Güven, kardeşinin cenaze törenine katıldı

DTK Eş Başkanı Leyla Güven, yaşamını yitiren kardeşi Mustafa Güven’in cenaze törenine katıldıktan sonra yeniden cezaevine götürüldü.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, Avusturya'nın Linz şehrinde tedavi gördüğü hastanede vefat eden kardeşi Mustafa Güven’in cenaze törenine katıldı.

Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu olan Güven, sabah saatlerinde cenaze töreninin yapıldığı Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Yapalı Köyü'ne getirildi.

Güven, cenaze işlemlerinin ardından taziyeleri kabul etti.

Mezopotamya Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri Ferit Şenyaşar ve Burcugül Çubuk'un yanı sıra çok sayıda kişi Güven'e eşlik etti.

Güven, taziyeleri kabul ettikten sonra yeniden Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.