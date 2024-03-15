Leyla Zana, 8 yılın ardından sahaya iniyor

Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden Leyla Zana, 8 yılın ardından DEM Parti’nin yerel seçim çalışmalarına katılmak üzere sahaya iniyor.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, 16-17 Mart tarihlerinde “Kürt Meselesinin Çözümü ve Barış Konferansı” düzenleyecek. İHD'nin konferansına siyasetçi Leyla Zana'nın ismi dikkat çekti. Zana, yaklaşık 8 yıldır kamuya açık hiçbir toplantıya katılmamıştı.

Gazete Duvar’ın aktardığına göre Zana, 21 Mart’ta ise Diyarbakır'da yapılacak Newroz kutlamasına da katılacak.

Burada konuşma yapması da beklenen Leyla Zana, daha sonra DEM Parti'nin seçim çalışmalarına da katılacak.

Zana'nın Urfa, Batman, Şırnak ve Diyarbakır’daki seçim çalışmaları kapsamında gerçekleşecek mitinglerde halkla buluşması bekleniyor.