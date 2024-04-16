Lezita grevine çok sert müdahale: 8 işçi hastanede, 18 kişi gözaltında
Letiza'da greve çıkan işçilere bu akşam saatlerinde kolluk kuvvetleri tarafından çok sert müdahale edildi. Müdahale sonrası 8 işçi hastaneye kaldırıldı, 18 işçi ise gözaltına alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
Letiza'da greve çıkan işçilere bu akşam saatlerinde kolluk kuvvetleri tarafından çok sert müdahale edildi. Müdahale sonrası 8 işçi hastaneye kaldırıldı, 18 işçi ise gözaltına alındı.
Abalıoğlu Grubuna ait Lezita’da, işverenin toplu sözleşme masasına oturmaması üzerine greve giden işçiler 41 gündür hakları için direniyor.
Cumhuriyet'in aktardığına göre; kolluk güçleri, gün boyu fabrika önünde direnen işçilere akşam saatlerinde müdahale etti. 15 işçi ve 3 sendika yöneticisi gözaltına alındı. Jandarmanın müdahalesinde yaralanan 8 işçi ise hastaneye kaldırıldı.