Lezita grevine çok sert müdahale: 8 işçi hastanede, 18 kişi gözaltında

Letiza'da greve çıkan işçilere bu akşam saatlerinde kolluk kuvvetleri tarafından çok sert müdahale edildi. Müdahale sonrası 8 işçi hastaneye kaldırıldı, 18 işçi ise gözaltına alındı.

Güncel 16.04.2024 20:33 Giriş: 16.04.2024 20:33

Güncelleme: 16.04.2024 20:37 Kaynak: Haber Merkezi

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