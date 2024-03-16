Lezita işçileri 10 gündür grevde: "Bölgede işsiz varken Hindistan'dan işçi getirdiler"

Öz Gıda-İş Sendikası üyesi işçiler, İzmir Lezita fabrikasında 10 gündür grev yapıyor. Öz Gıda-İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Göksel Şengün, “İşveren bölgede sanki işsiz insan yokmuş gibi bölgede o kadar çalışmak isteyen insan varken Hindistan’dan 50 tane Hintli vatandaşı getirdi, işbaşı yaptırdı” diyerek tepki gösterdi.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Lezita fabrikasında HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Öz Gıda-İş Sendikası üyesi işçiler, toplu iş sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıktı.

Öz Gıda-İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Göksel Şengün, 10 gündür süren grevle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Sendika 7 Mart’ta grev uygulama kararı aldıktan sonra Lezita 5 Mart’ta sanki işsiz insan yokmuş gibi bölgede o kadar çalışmak isteyen insan varken ta Hindistan’dan 50 tane Hintli vatandaşı getirdi, işbaşı yaptırdı" diyen Şengün, duruma tepki gösterdi.

Sayının birkaç gün içerisinde 500'e çıkabileceği konusunda duyum aldıklarını belirten Şengün, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bu Hintli arkadaşlara bölge insanına verdiğinin iki katı maaş vererek, ev kirası almayarak, günde 3 öğün yemek vererek, elektrik ve suyunu karşılayarak çalıştırmaya devam etti. İçeride bulunan, greve destek vermek isteyen arkadaşlara ‘greve çıkan asla bir daha geri girmeyecek’, ‘greve çıkan asla bir daha iş bulamayacak’, ‘greve çıkanın çıkışını vereceğiz’ diye yasal olmayan ne varsa hepsini söylemeye devam ediyorlar. Burada insanlar anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye oldular. Lezita hukuksuzluk yapıyor. İşçinin, emekçinin karşısına maalesef devletin kolluk kuvvetini diktiler. Jandarma özel sektörü korumaya devam ediyor. İşçiler kararlı işine dönmek istiyor ama sendikayla birlikte. Bu grev kaç gün sürerse sürsün Lezita iş yerine anayasal bir şekilde Öz Gıda-İş Sendikası girecek ve toplu iş sözleşmesi imzalanacak."