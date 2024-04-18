Lezita işçilerinin üzerine kalkanlarla yürüdüler

Emek Servisi

Jandarmanın grevdeki Lezita işçilerinin üzerine kalkanlarla vura vura yürümesi büyük tepki çekti. Sosyal medya hesabından tepkilerini dile getiren yurttaşlar "İşçiler ‘düşman ordusu’ mu?" ifadelerini kullandı.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Abalıoğlu Grubu’na ait Lezita’da, patronun toplu sözleşme masasına oturmaması üzerine greve giden işçiler 42 gündür direniyor. Mahkeme, Lezita grevi sürerken işverenin işe aldığı 483 kişiyi grev kırıcı olduğunu tespit etti. Önceki gün grev kırıcıları tutanak altına almak için fabrikaya girmek isteyen avukatlar engellendi. Duruma müdahale etmek isteyen işçilere jandarmanın müdahalesi sert oldu. Üç sendika yöneticisi ve 13 işçi darp edilerek, ters kelepçeyle gözaltına alındı. Yaralanan 8 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

Jandarmanın işçilere yönelik görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Jandarmanın işçilerin üzerine nizami bir şekilde jopları kalkanlara vura vura yürümesi büyük tepki çekti. Yurttaşlar tepkilerini dile getirirken "İşçiler ‘düşman ordusu’ mu?. Bu görüntüler yaşandığı bir ülkede polis-jandarma devleti vardır, sosyal hukuk devleti yoktur" ifadelerini kullandı. Lezita grevcileri için açılan hesaptan paylaşılan görüntülere “İşçinin üstüne şevkle, kalkanlara vura vura yürüyüp yola sürdüğünüz bu görüntüler hiç unutulmayacak. Ne yaparsanız yapın Lezita grevcileri mutlaka kazanacak!” notu düşüldü.