LGBTİ+ karşıtı yasada ilk tutuklama

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Rusya’da Yüksek Mahkeme’nin Kasım 2023’te “aşırılıkçı” ilan ettiği LGBTİ+ hareketini Rusya’da yasaklanması ardından ilk tutuklama geldi. Orenburg kentindeki bir LGBTİ+ kulübünün iki çalışanı, “aşırılık yanlısı bir örgüte üye oldukları” gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kulübün sanat yönetmeni Alexander Klimov ve yöneticisi Diana Kamilyanova’nın 18 Mayıs’a kadar gözaltında tutulmasına karar verildi. Rus LGBTİ+ derneği “Coming Out”ın avukatı Ksenia Mikhailova, Orenburg davasının “büyük bir sürpriz” olduğunu ve yetkililerin artık LGBTİ+ propagandası olarak adlandırılan durumları cezai bir suç olarak ele aldığını gösterebileceğini söyledi.