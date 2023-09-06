LGBTİ+'ları hedef alan toplantının duyurusu kanallarda yayınlayacak

RTÜK, Saraçhane'de düzenlenecek LBGTİ+'ları hedef alan toplantının duyurusunun, televizyon kanallarında kamu spotu olarak yayınlanmasına karar verdi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Aile Vakfı’nın Saraçhanede düzenleyeceği “LGBT propagandasına dur” toplantı duyurusunun kamu spotu olarak televizyon kanallarında yayınlanmasına oy çokluğuyla karar verdi.

RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşcı'nın aktardığına göre Vakfın gerekçesi “Bu gidişe dur denmezse 23 Nisan ve 19 Mayıs’ı kutlayacak çocuk ve gençlerimiz olmayacak” şeklinde açıklandı.