LGBTİ+’ları hedef alan Yeniden Refah'a yanıt: “Kayıp trilyon davası vardır”

Yeniden Refah Partisi, sosyal medya hesaplarından LGBTİ+’ları hedef alan bir paylaşım yaparak, “Ahlak yoksa LGBT vardır” dedi. Bu paylaşıma LGBTİ+ bireylerden YRP’nin ahlak anlayışını sorgulayan bir yanıt geldi: “Ahlâk yoksa Necmettin Erbakan’ın 2 yıl 4 ay hapse mahkûm olduğu ‘Kayıp Trilyon Davası’ vardır.”

Güncel 25.01.2024 14:11 Giriş: 25.01.2024 14:11

Güncelleme: 25.01.2024 14:13 Kaynak: Haber Merkezi

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İstanbul’da AKP ile anlaşılıp anlaşmayacağı henüz belli olmayan Yeniden Refah Partisi (YRP), yaklaşan yerel seçimler öncesinde LGBTİ+ bireyleri hedef alan bir paylaşımda bulundu. YRP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, “Ahlak yoksa LGBT vardır” mesajı verildi. Videoda, “Sapkın örgütleri şehrimizden sürüp çıkaracağız. Ahlaklı belediyecilik, ferasettir” ifadeleri kullanıldı. Partinin insan haklarını yok sayan bu paylaşımına, LGBTİ+ bireyler yanıt verdi. X’te “İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası” isimli hesaptan verilen yanıtta, YRP’nin ahlak anlayışı sorgulanarak, “Ahlâk yoksa Necmettin Erbakan’ın 2 yıl 4 ay hapse mahkûm olduğu ‘Kayıp Trilyon Davası’ vardır” dendi. Devam paylaşımında şu vurgu yapıldı: “Sapkın örgütleri sürüp çıkaramayacaksınız. şehirler bizim, kimimiz buralarda doğduk, kimimiz buralara göçtük, kimimiz buralardan göçtük. Bu şehir bizim. Kadın düşmanı hırsızlar, size sesleniyoruz. Sokak köpeklerinden de elinizi çekin.” YRP, kapatılan Refah Partisi’nin lideri Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan tarafından yönetiliyor.