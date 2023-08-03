LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
31 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen LGS 2. nakil başvurularının ardından milyonlarca öğrenci ve veli LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. 4 Ağustos'ta sonlanacak 2. nakil başvurularının ardından LGS 2. nakil başvuru sonuçları ise ilerleyen haftada açıklanacak. Peki, LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) düzenlediği Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 2. nakil başvurularının 31 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşmesinin ardından birçok veli ve öğrenci LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Peki, LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
2023 LGS LGS 2. nakil başvuru tarihleri
LGS 1. nakil sonuçlarının 31 Temmuz 2023 tarihinde açıklanmasının ardından LGS 2. nakil başvurular 31 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. Adaylar başvurularını https://e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden yaptı.
LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
4 Ağustos'ta son bulan LGS 2. nakil başvurularının sonuçları 7 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak.
LGS ile yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?
LGS ile hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler 8-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları alınacak. Yerleştirme süreci ise 18 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.