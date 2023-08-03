LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

31 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen LGS 2. nakil başvurularının ardından milyonlarca öğrenci ve veli LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. 4 Ağustos'ta sonlanacak 2. nakil başvurularının ardından LGS 2. nakil başvuru sonuçları ise ilerleyen haftada açıklanacak. Peki, LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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