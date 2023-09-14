Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 20 bine ulaşabilir

Libya'da 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Selde ölenlerin sayısı 6 bini aştı, binlerce kişi ise hala kayıp. Kentin belediye başkanı, sel felaketinde ölenlerin, kayıpların sayısına bağlı olarak 18 ila 20 bine ulaşabileceğini söyledi.

Yunanistan ve Bulgaristan’ı sele teslim eden Daniel Fırtınası’nın bıraktığı şiddetli yağışlar, Libya’da felakete sebep oldu.

Yalnızca Derne kentindeki ölenlerin sayısı 6 binin üzerine çıktı, binlerce kişi ise hala kayıp.

"ÖLÜ SAYISI 20 BİNİ BULABİLİR"



Derne Belediye Başkanı Abdulmenam Al-Ghaithi, Al Arabia kanalına yaptığı açıklamada, sel felaketinde ölenlerin, kayıpların sayısına bağlı olarak 18 ila 20 bine ulaşabileceğini söyledi.

Ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık el-Harraz da "Derne kentinde defnedilenlerin sayısı 2 bin 90'a ulaştı, bunlardan 1100'ü kimliği belirlenemeden toprağa verildi" açıklamasında bulundu.

"SON 40 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ"



Kızılhaç da Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını belirtmişti. Libya’nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor.

ÇÖKEN BARAJLAR İÇİN 'ACİL SORUŞTURMA' TALİMATI

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, "Daniel" fırtınası sırasında Derne'deki iki barajın çökmesiyle ilgili "acil soruşturma" açılmasını emretti.

Dibeybe, X sosyal medya hesabından, "Başsavcı'ya Derne'deki iki barajın çökmesine ilişkin acil soruşturma başlatılması ve ilgili kurumlara soruşturmayla ilgili tam bir işbirliği içinde olmaları talimatını verdim" açıklamasını yaptı.

EĞİTİME 10 GÜN ARA VERİLDİ

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe, yaşanan sel felaketi sebebiyle ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitime 10 gün ara verildiğini duyurdu.

Dibeybe, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Felakete uğrayan beldelerdeki acı durumu göz önüne alarak ülke çapında ilk ve orta eğitim kurumlarında eğitime 10 gün ara verilmesi kararı aldım." ifadelerini kullandı.

Eğitim Bakanlığına söz konusu bölgelerdeki öğrencilerin eğitime yeniden geri dönmeleri için plan hazırlamaları talimatı verdiğini belirten Dibeybe, ayrıca eğitim için geçici merkezler oluşturulacağını kaydetti.

LİBYA'YA ULUSLARARASI YARDIMLAR



Birleşmiş Milletler (BM), Libya'daki sel felaketi nedeniyle sahada destek olmak için acil müdahale ekiplerinin harekete geçirildiğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) de Libya'ya ilk aşamada 500 bin euroluk insani yardım göndereceğini açıkladı.

Açıklamada "Ayrıca AB, Daniel Fırtınası'ndan etkilenen Libya'daki en acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla ilk olarak 500 bin euro tutarında insani yardım fonu sağladı. Finansman, Libya'nın doğusunda sağlık, su ve sanitasyon malzemeleri sağlamak üzere sahada faaliyet gösteren ortaklar aracılığıyla dağıtılacak" denildi.

DERNE TAHLİYE EDİLİYOR



Öte yandan ordunun arama kurtarma operasyonlarını kolaylaştırmak için Derne kentindeki halk ve gazeteciler için tahliye kararı verildi. Ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık el-Harraz, "Derne kentinde defnedilenlerin sayısı 2 bin 90'a ulaştı, bunlardan 1100'ü kimliği belirlenemeden toprağa verildi" dedi.

Derne'deki kayıp kişilere ilişkin ise Harraz, henüz bildirilmeyen kayıplara ek olarak, 2 bin kişi hakkında resmi kayıp başvurusunun olduğunu aktardı. Sözcü Harraz, kayıp olarak bildirilen kişilerden 35'inin Mısırlı olduğunu ifade ederek, 151 Sudan uyruklunun da naaşının toprağa verildiğini kaydetti.

MERSİN'DEN LİBYA'YA İNSANİ YARDIM KORİDORU



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'da yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye'nin yardım faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Fidan, "Libya'ya 3 askeri kargo uçağı, 168 arama kurtarma personeli, 2 arama kurtarma botu gönderildi. İhtiyaç olduğu sürece buna devam edeceğiz. 6 Libyalı kardeşimizi enkaz altından kurtardık. Hazırladığımız ek insani yardımlar da Libya'ya sevk edilmektedir." dedi.

Bakan Fidan, Mersin Limanı'ndan da Libya'ya insani yardım koridoru oluşturulması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.