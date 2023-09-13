Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 5 bin 300'e yükseldi, en az 10 bin kişi kayıp

Libya'da 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı artıyor. Ülkenin resmi haber ajansının bildirdiğine göre, sadece Derne kentindeki selde ölenlerin sayısı 5 bin 300'e yükseldi, en az 10 bin kişi ise hala kayıp. Uluslararası yardım kuruluşları bölgeye yardım ve arama kurtarma ekipleri gönderdi.

Yunanistan ve Bulgaristan’ı sele teslim eden Daniel Fırtınası’nın bıraktığı şiddetli yağışlar, Libya’da felakete sebep oldu. 100 bin nüfuslu Derne’de fırtına iki barajı yıktı.

İki barajın yıkılmasıyla sel altında kalan Derne kentinin yüzde 25’inin yok olduğu belirtildi.

Yetkililere göre sadece Derne’de 5 bin 300 kişi hayatını kaybetti, 10 bin kişi ise kayıp.

Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, sel felaketi nedeniyle yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ettiklerini söyledi.

Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle dün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de komşu ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Libya’nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor.

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Yetkililer sadece Derne’de 5 bin 300’den fazla kişinin öldüğünü söyledi, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Örgütü (IFRC) ise 10 bin kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Derne belediyesi durumu “felaket” olarak nitelendirdi ve “ulusal ve uluslararası yardım” çağrısında bulundu.

Bingazi, Merc, Beyda, Suse ve Derne’yi kapsayan bölgede acil durum ilan edildi; okullar ve işyerleri kapatıldı. Sosyal medyada suda sürüklenen ve araçlarının üzerinde mahsur kalan kişilerin görüntüleri paylaşıldı.

DSÖ'DEN AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Daniel fırtınası nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Libya'da acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için yerel yetkililerle birlikte çalıştıklarını ve ülkeyi sağlık hizmetleri konusunda desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Ghebreyesus, Libya'da yaşanan sel felaketine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Kalbim, Daniel fırtınası ve sellerin neden olduğu hayal bile edilemeyecek bir trajediyle karşı karşıya kalan Libya halkı ile birlikte." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, DSÖ'nün acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için yerel yetkililerle birlikte çalıştığını kaydetti.

Libya'ya tıbbi malzeme gönderdiklerini aktaran Ghebreyesus, ülkeyi sağlık hizmetleri konusunda desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

CEZAYİR'DEN HAVA KÖPRÜSÜ

Cezayir makamları, ülkenin doğusundaki bölge ve kentleri vuran sel felaketinin etkileriyle mücadele kapsamında Libya'ya insani yardım ulaştırılması amacıyla 8 büyük askeri uçaktan oluşan bir hava köprüsünün faaliyete geçtiğini duyurdu.

KATAR, LİBYA'YA SAHRA HASTANESİ KURACAK

Katar'ın sel felaketi yaşanan Libya'da kuracağı sahra hastanesinin uçakla yola çıkarıldığı bildirildi.Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari'nin, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Katar Kalkınma Fonu tarafından sunulan sahra hastanesini taşıyan uçak, Bingazi'deki Uluslararası Benina Havalimanı'na hareket etti.



Uçakta ayrıca, Katar Kızılay'ı tarafından sunulan tıbbi malzemeler ve gıda maddelerinin yanı sıra sel felaketi bölgelerinde insani yardım hizmeti veren arama kurtarma ekibi de bulunuyor.