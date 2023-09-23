Libya'da selin bilançosu: 3 bin 998 kişi öldü, yaklaşık 9 bin kişi kayıp

Libya’nın doğusunu vuran “Daniel” fırtınası, Derne'den Bingazi'ye ülkedeki birçok kentte can ve mal kayıplarına neden oldu. DSÖ'nün 19 Eylül'de yaptığı açıklamaya göre, Libya'daki selde 3 bin 998 kişi yaşamını yitirdi, 8 ila 9 bin kişi hala kayıp. Ulusal Birlik Hükümeti ise selde hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının başladığını duyurdu.

Libya'da binlerce can alan sel felaketinin ardından kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

KİMLİK TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, 19 Eylül'de Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu söylemişti.

Selde hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları da başladı. Bu kapsamda Derne'ye gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Afetzedeler Kimlik Tespit Ekibi (DVI), burada yetkililerle durum değerlendirmesinde bulundu.

UBH'ye bağlı "Hükümetimiz" adlı Facebook sayfasından yapılan açıklamada, DVI'nin, Interpol tarafından gönderilen ilk ekip olduğu belirtildi.

UBH'ye bağlı İçişleri Bakanlığı ise Interpol Genel Sekreterliğinin başka ülkelerden de kimlik tespiti için Libya'ya ekip göndereceğini açıkladı.

Açıklamada, bu çalışmaların, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Arap ve Uluslararası Kriminal Polis Ofisiyle koordinasyon içinde yürütüleceği kaydedildi.

DVI, genetik, diş hekimliği, adli tıp ve diğer teknik alanlardaki uzmanlardan oluşuyor.

DERNE'DE 245 CANSIZ BEDENE ULAŞILMIŞTI

Libya'da selin yaşandığı ilk günlerde birçok cansız beden, kimlik tespiti yapılmadan defnedilmişti.

Libya'nın doğusundaki hükümete bağlı İçişleri Bakanlığı, defnedilen kişilerin fotoğraflarını çekerek ailelerinin daha sonra kimlik tespiti yapabilmesi için bunları özel bir internet platformundan paylaşmıştı.

Sonraki günlerde ise cansız beden, eşleştirme yapılmak üzere DNA numuneleri alındıktan sonra defnedilmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı Acil Tıp ve Destek Merkezi Sözcüsü Malik Mersit, önceki gün yaptığı açıklamada, Merkeze bağlı ekiplerin Derne'deki birçok noktada 245 canszı bedene ulaştığını belirtti.