Libya'nın doğusundaki selde ölü sayısı 2000'i geçti

Libya'nın doğusundaki hükümetin başbakanı Usame Hammad, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiğini duyurdu. Kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığı açıklandı.

Libya doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe, Derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını söyledi. İlerleyen saatlerde açıklama yapan Libya'nın doğusundaki hükümetin Başbakanı Usame Hammad ise Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiğini bildirdi.

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.

Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMASI: EKİP VE EKİPMAN GÖNDERİYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Libya’ya ekip ve ekipman gönderiyoruz” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sel felaketinin yaşandığı Libya’ya yardım gönderileceğini açıkladı. Bakan Koca, “Libya’da binlerce insanın etkilendiği sel dolayısıyla bakanlık olarak afet bölgesine ekip ve ekipman gönderiyoruz. Tıbbi sarf malzemeleri ve cihazlar, ilaçlar hazırlandı. 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK ekibi bu gece yola çıkıyor. Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: TÜRKİYE, LİBYA HALKININ YANINDADIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Libya’da meydana gelen sel felaketine ilişkin yayımladığı “geçmiş olsun” mesajında “Türkiye, Libya halkının yanındadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da meydana gelen sel felaketi sebebiyle Twitter hesabından “geçmiş olsun” mesajı yayımladı. Paylaşımında, AFAD koordinasyonunda Bingazi’ye iniş yapmak üzere 3 uçuşun organize edildiğini belirten Erdoğan, ”Uçaklarımızda ilk etapta arama kurtarma ve diğer çalışmalara destek amacıyla 168 personel, 2 arama kurtarma aracı, 2 kurtarma botu; barınma ve diğer ihtiyaçların giderilmesi amacıyla da 170 çadır, 600 battaniye, 400 gıda ve hijyen kolisi, 20 jeneratör, 1000 yağmurluk, 500 çizme ve 500 el feneri bulunacaktır. Personelimizin içerisinde 65 kişiden oluşan su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi, barınma ve insanı yardım malzemelerinin kurulum ve dağıtım çalışmalarında yer almak üzere Kızılay, UMKE ve STK mensupları yer almaktadır AFAD’ın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından personelimiz de saha çalışmalarına katılacaktır. Geçmiş olsun Libya” ifadelerini kullandı.