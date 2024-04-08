Liderlerin bayram programı belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı ailesi ile Ankara dışında geçirecek. CHP Genel Başkanı Özel memleketi Manisa'da olacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bayramı Ankara'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bayramı İstanbul'da geçirecek.

Türkiye, bayramı karşılamaya hazırlanırken, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

Erdoğan'ın bayram boyunca resmi programı bulunmuyor. Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı ailesi ile Ankara dışında geçirecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayramda İstanbul'da olacak.

ÖZGÜR ÖZEL MEMLEKETİ MANİSA'DA OLACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramı ailesiyle memleketi Manisa'da geçirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram boyunca Ankara'da olacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bayramı Ankara'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bayramı İstanbul'da geçirecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları bayramda Adana'da, Tuncer Bakırhan ise Ankara'da olacak.