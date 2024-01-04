Lig'de 19'uncu hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 19'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 19'uncu hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Ligde 5-7 Ocak tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 19'uncu hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde:

YARIN

17.00 Gaziantep FK - Pendikspor: Çağdaş Altay

20.00 Antalyaspor - Alanyaspor: Mert Güzenge

20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Arda Kardeşler



6 OCAK CUMARTESİ

13.30 Çaykur Rizespor - Hatayspor: Cihan Aydın

16.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Turgut Doman

19.00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Burak Şeker

19.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük: Emre Kargın



7 OCAK PAZAR

13.30 Kayserispor - Sivasspor: Alper Akarsu

16.00 İstanbulspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

19.00 Galatasaray - Konyaspor: Ali Şansalan