Liglere yarı otomatik ofsayt sistemi geliyor

Haber Merkezi

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, liglerin ikinci yarısıyla birlikte yarı otomatik ofsayt sisteminin devreye gireceğini açıkladı. İbanoğlu, "Liglerin ikinci yarısıyla birlikte yarı otomatik ofsayt sistemi devreye girecek. Çok kolayca ofsaytlarla ilgili tartışmaların önüne geçecek bir gelişme. Bu teknolojiler geldikçe dünyadaki bütün gelişmeler Türkiye’ye hiç gecikmeden gerekli refleksler gösterilerek yerine getirilecektir" dedi.

Hakem akademisine de değinen İbanoğlu, "Futbolun güzelleştirilmesiyle ilgili, kulüplerimizin, yöneticilerimizin sağladığı katkılar var, hakemler olarak bizler de gerekli desteği sağlamaya çalışıyoruz. Federasyonumuzun çalışmaları sonucunda oluşturulan yeni hakem akademisi de bu çalışmalara önemli katkılar sağlayacaktır. Daha ayrıntılı gelişmeleri önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.